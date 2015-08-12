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    Ю Бен Су: «РФПЛ — турнир высокого уровня»

    Нападающий «Ростова» Ю Бен Су поделился общим мнением о РФПЛ.

    «В России играет немало классных футболистов, поэтому премьер-лига – турнир высокого уровня. Рад, что здесь выступаю, однако в предыдущие два года провел в составе «Ростова» не так много матчей. В связи с этим не стал бы кого-то выделять, потому что не со всеми командами играл. Отмечу только, что в вашей стране немало сильных клубов и к каждому из них нужно тщательно готовиться, чтобы набирать очки», - резюмировал кореец.

    Источник: ФК «Ростов»

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    12.08.2015 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      BDA81 12 августа 2015, 22:52

      Не беспокойся,скоро Корейский чемпионат будет куда сильней и круче. ( После того как наши горе руководители наиграются в умных начальников)

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