Ю Бен Су: «РФПЛ — турнир высокого уровня»

Нападающий «Ростова» Ю Бен Су поделился общим мнением о РФПЛ.

«В России играет немало классных футболистов, поэтому премьер-лига – турнир высокого уровня. Рад, что здесь выступаю, однако в предыдущие два года провел в составе «Ростова» не так много матчей. В связи с этим не стал бы кого-то выделять, потому что не со всеми командами играл. Отмечу только, что в вашей стране немало сильных клубов и к каждому из них нужно тщательно готовиться, чтобы набирать очки», - резюмировал кореец.