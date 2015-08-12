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    • Сарсания: «Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится»

    Сарсания: «Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится»

    Известный российский менеджер по трансферам Константин Сарсания рассказал о причинах отьезда зарубежных футболистов из чемпионата России.

    «Продав Вальбуэна «Динамо» разгрузило ведомость, игрок получал большую зарплату. Выручили неплохие деньги. И если игрок не очень хотел оставаться, какой смысл его удерживать? «Динамо» будет строить, видим, новую команду с опорой на российский костяк. Человеку 30 лет, поэтому 5 миллионов евро. За него – адекватная цена.

    Все по-разному. У Рондона причина – лимит, у Вальбуэна – большой контракт, у Хурадо – тот же лимит плюс есть предложение и игрок настроен уходить.

    Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится», сказал Сарсания.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2015 10:02
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    Комментарии (3)
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    BDA81
    1439363387
    Так он так бы средненьким,осталось ниже плинтуса только опустится,как сборная.
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    Garrincha58
    1439363545
    чемпионат усреднится он уже давным давно ниже среднего по европейским меркам а будет как в Молдавии или Казахстане например
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    ologreds
    1694997418
    numo438698
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