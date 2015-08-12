Сарсания: «Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится»

Известный российский менеджер по трансферам Константин Сарсания рассказал о причинах отьезда зарубежных футболистов из чемпионата России.

«Продав Вальбуэна «Динамо» разгрузило ведомость, игрок получал большую зарплату. Выручили неплохие деньги. И если игрок не очень хотел оставаться, какой смысл его удерживать? «Динамо» будет строить, видим, новую команду с опорой на российский костяк. Человеку 30 лет, поэтому 5 миллионов евро. За него – адекватная цена.

Все по-разному. У Рондона причина – лимит, у Вальбуэна – большой контракт, у Хурадо – тот же лимит плюс есть предложение и игрок настроен уходить.

Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится», сказал Сарсания.