Бундеслигу можно будет смотреть бесплатно

Зрители из России и СНГ смогут следить за всеми играми высшего футбольного дивизиона Германии бесплатно. Крупнейшее спортивное Интернет-ТВ Европы LAOLA1.tv, владеющее правами на Бундеслигу, теперь доступно на русском языке.

Пять игр первого тура Бундеслиги будет комментировать известный российский комментатор Сергей Кривохарченко, остальные - профессиональные русскоязычные комментаторы LAOLA1.tv.

Помимо футбола на канале можно будет найти высококлассный контент из мира хоккея, волейбола, авто- и мотоспорта. Все видео доступы бесплатно на полной версии сайта.