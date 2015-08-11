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    Ди Канио: «В голове Балотелли - демоны»

    Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Паоло Ди Канио поделился своим мнением касательно игрока английского «Ливерпуля» Марио Балотелли.

    «Любой игрок должен понимать важность взаимодействия с партнерами, быть с ними на одной волне. Не вижу, чтобы итальянец был настроен на это. Многие тренеры пытались наставить Марио на пусть истины. Например, Роберто Манчини, его футбольный отец. Но даже он уже не предпринимает никаких попыток вернуть Балотелли в «Интер». Жозе Моуринью сразу понял, что что-то делать с этим футболистом бесполезно. В 25 лет человек может быть подвластен только себе. В его голове демоны, которые мешают использовать свой потенциал. Мне кажется, что Балотелли использует футбол, чтобы просто быть знаменитым. Впрочем, где-то в душе я верю, что все может измениться», - сказал аргентинец.

    Источник: talkSPORT

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    11.08.2015 07:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      weinmar 11 августа 2015, 17:34

      Пусть истины?? Это что?

      0
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      Рейтинг: +10

      Trommel 11 августа 2015, 11:37

      С каких это пор Ди Канио аргентинцем стал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 августа 2015, 08:43

      а кто это? этот Балотелли?

      0
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      Рейтинг: +14

      Viola > dzvinka 11 августа 2015, 09:03

      :)))))))))))))))))))))))))))....это Ваша головная боль на тему кому бы отдать

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