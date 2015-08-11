Ди Канио: «В голове Балотелли – демоны»

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Паоло Ди Канио поделился своим мнением касательно игрока английского «Ливерпуля» Марио Балотелли.

«Любой игрок должен понимать важность взаимодействия с партнерами, быть с ними на одной волне. Не вижу, чтобы итальянец был настроен на это. Многие тренеры пытались наставить Марио на пусть истины. Например, Роберто Манчини, его футбольный отец. Но даже он уже не предпринимает никаких попыток вернуть Балотелли в «Интер». Жозе Моуринью сразу понял, что что-то делать с этим футболистом бесполезно. В 25 лет человек может быть подвластен только себе. В его голове демоны, которые мешают использовать свой потенциал. Мне кажется, что Балотелли использует футбол, чтобы просто быть знаменитым. Впрочем, где-то в душе я верю, что все может измениться», – сказал аргентинец.