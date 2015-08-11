Шуньич: «Наконец-то показали игру, но потеряли концентрацию»

Защитник краснодарской «Кубани» Тони Шуньич высказал мнение о причинах не слишком удачной игры команды в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».



«Сегодня наконец мы показали игру. Мы играли как команда, бились, старались. Мы забили гол и решили, что хватит, начали больше защищаться. Увы, концовка матча нам не удалась, и мы в итоге пропустили мяч. Нужно биться до конца, не останавливаться в конце игры. Возможно, сил не хватило, концентрацию потеряли мы».