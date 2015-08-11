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    • Шуньич: «Наконец-то показали игру, но потеряли концентрацию»

    Шуньич: «Наконец-то показали игру, но потеряли концентрацию»

    Защитник краснодарской «Кубани» Тони Шуньич высказал мнение о причинах не слишком удачной игры команды в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».


    «Сегодня наконец мы показали игру. Мы играли как команда, бились, старались. Мы забили гол и решили, что хватит, начали больше защищаться. Увы, концовка матча нам не удалась, и мы в итоге пропустили мяч. Нужно биться до конца, не останавливаться в конце игры. Возможно, сил не хватило, концентрацию потеряли мы».

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2015 01:31
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    Комментарии (2)
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    rtm Solncedar
    1439276544
    Что за журналюга, "не удачная игра команды в 4-м туре" - он игру смотрел? Это Пока лучшая игра "Кубани" в сезоне, Это начало подъёма команды!!!
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    ologreds
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