Зарплата игроков старше 22 лет будет ограничена 2 миллионами

РФС планирует ограничить зарплату игроков 23 лет и старше 2 миллионами рублей в месяц. Сегодня на сайте министерства появился проект возможного «потолка зарплат», который должен помочь российской сборной в подготовке к ЧМ 2018.





«Клубы обязаны устанавливать и соблюдать условия, при которых для любого футболиста клуба, не достигшего возраста 21 года, максимальный размер должностного оклада не должен превышать 150 тысяч рублей в месяц; для любого футболиста, достигшего возраста 21 года, но не достигшего возраста 23 лет, оклад не должен превышать 300 тысяч рублей в месяц.

Для любого футболиста, достигшего возраста 23 лет, оклад не должен превышать 2 миллиона рублей в месяц», – сообщается в проекте РФС.