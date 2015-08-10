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  • Зарплата игроков старше 22 лет будет ограничена 2 миллионами

Зарплата игроков старше 22 лет будет ограничена 2 миллионами

10 августа 2015, 16:56
35

РФС планирует ограничить зарплату игроков 23 лет и старше 2 миллионами рублей в месяц. Сегодня на сайте министерства появился проект возможного «потолка зарплат», который должен помочь российской сборной в подготовке к ЧМ 2018.

«Клубы обязаны устанавливать и соблюдать условия, при которых для любого футболиста клуба, не достигшего возраста 21 года, максимальный размер должностного оклада не должен превышать 150 тысяч рублей в месяц; для любого футболиста, достигшего возраста 21 года, но не достигшего возраста 23 лет, оклад не должен превышать 300 тысяч рублей в месяц.
Для любого футболиста, достигшего возраста 23 лет, оклад не должен превышать 2 миллиона рублей в месяц», – сообщается в проекте РФС.

Напомним, что недавно стало известно, что зарплата Владимира Дядюна в московском «Динамо» равнялась 140 миллионам рублей в год, что примерно соответствует 11 миллионам рублей в месяц.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (35)
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Старый Пью
1439231435
Мозга нет. Пиши - калека.
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Neuturungal
1439234481
Это юмор г-на Мутко, не более того: во всех клубах РПЛ, не только в Зените, почти все игроки основы получают гораздо больше.
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Karakulov
1439237391
11 лямов в месяц! нишутя этот хер воздушно зарабатывает!!
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астраханец
1439251300
Такую меру лет 5 назад еще вводить надо было
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Bryadilok-viking
1439269179
Да нормально, пускай вводят, пусть премии за попадание в состав да за голы и игру получают
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Kollljan
1439270727
На этом чемпионат и закончится. Будет унылое серое месиво из посредственных матчей в исполнении средненьких игрочков. Все нормальные игроки уедут.
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timm116
1439272408
Грянул гром,и поп перекрестился!!!/да прости меня Господи/ Поздновато как то Господа,поздновато...
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B-E-S
1439275084
К сожалению это просто наивность! Если и примут (что вряд ли), з/п будут в конвертах выдавать!
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Добрый Бобер
1439316176
А толку? Небось в России живём, найдут клубы выход. Будут давать по 100 тыс. р. за каждое касание мяча на тренировке, в качестве премии, и всё.
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kupryaev
1439332443
глаза режет))
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