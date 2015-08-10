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    Педро может оказаться в «Манчестер Сити»

    В борьбу за нападающего «Барселоны» Педро включился «Манчестер Сити».

    Ранее основным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед», который согласился выплатить отступные в размере 30 миллионов евро и ожидал решения игрока до конца сегодняшнего дня, чтобы успеть заявить его на матчи отборочного этапа Лиги чемпионов, однако Педро не торопится подписывать контракт с «манкунианцами», так как хочет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который пройдет завтра.

    Пользуясь ситуацией, «Манчестер Сити» попробует перехватить испанца у «красных дьяволов».

    Источник: Marca

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    10.08.2015 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      070maks 10 августа 2015, 22:52

      Ну тогда МС точно станет чемпионом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 10 августа 2015, 19:00

      гнать лося!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 10 августа 2015, 18:48

      Туда его, правильно

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