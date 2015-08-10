Педро может оказаться в «Манчестер Сити»

В борьбу за нападающего «Барселоны» Педро включился «Манчестер Сити».



Ранее основным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед», который согласился выплатить отступные в размере 30 миллионов евро и ожидал решения игрока до конца сегодняшнего дня, чтобы успеть заявить его на матчи отборочного этапа Лиги чемпионов, однако Педро не торопится подписывать контракт с «манкунианцами», так как хочет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который пройдет завтра.



Пользуясь ситуацией, «Манчестер Сити» попробует перехватить испанца у «красных дьяволов».