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    Педро может оказаться в «Манчестер Сити»

    В борьбу за нападающего «Барселоны» Педро включился «Манчестер Сити».

    Ранее основным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед», который согласился выплатить отступные в размере 30 миллионов евро и ожидал решения игрока до конца сегодняшнего дня, чтобы успеть заявить его на матчи отборочного этапа Лиги чемпионов, однако Педро не торопится подписывать контракт с «манкунианцами», так как хочет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который пройдет завтра.

    Пользуясь ситуацией, «Манчестер Сити» попробует перехватить испанца у «красных дьяволов».

    Источник: Marca

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    10.08.2015 13:13
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    Комментарии (4)
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    Aza23becks
    1439221716
    Туда его, правильно
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    olegiovchenko
    1439222424
    гнать лося!
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    070maks
    1439236348
    Ну тогда МС точно станет чемпионом
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    ologreds
    1694997433
    numo438466
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