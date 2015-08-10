Видеотрансляция матча «Краснодар» - «Кубань» – на «Бомбардире»

Турнирное положение «Краснодара» и «Кубани» не имеет никакого значения, когда команды встречаются в очном поединке. Краснодарское дерби всегда отличалось высоким накалом страстей, хорошей результативностью и было привлекательным для зрителей.

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