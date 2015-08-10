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    Видеотрансляция матча «Краснодар» - «Кубань» – на «Бомбардире»

    Турнирное положение «Краснодара» и «Кубани» не имеет никакого значения, когда команды встречаются в очном поединке. Краснодарское дерби всегда отличалось высоким накалом страстей, хорошей результативностью и было привлекательным для зрителей.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" -"Кубань". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:15, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 19:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      grand_kamenev 11 августа 2015, 07:42

      У кого получилось посмотреть...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      grand_kamenev 10 августа 2015, 17:16

      Сколько интересно будет стоить...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 > grand_kamenev 10 августа 2015, 21:10

      около 70 реблей

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