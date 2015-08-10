Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Кубань» – на «Бомбардире»

Турнирное положение «Краснодара» и «Кубани» не имеет никакого значения, когда команды встречаются в очном поединке. Краснодарское дерби всегда отличалось высоким накалом страстей, хорошей результативностью и было привлекательным для зрителей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча , выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.