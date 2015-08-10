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Из-за болезни Неймара трансфер Педро откладывается

10 августа 2015, 07:15
5

Переход нападающего «Барселоны» Педро Родригеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается. Каталонцы хотят отложить трансфер из-за болезни нападающего Неймара, который подхватил на днях свинку и пропустит ближайшие матчи.


Испанцы настаивают, чтобы Педро принял участие в матче Суперкубка УЕФА против «Севильи», тогда как «МЮ» хочет и заявить футболиста на игры плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге», которые состоятся 18 и 26 августа.

Ранее стало известно, что «МЮ» готов заплатить за Педро 30 миллионов евро в рассрочку.

Источник: Sports.ru
Суперкубок УЕФА Англия Барселона Манчестер Юнайтед Севилья Педро Неймар
Комментарии (5)
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drnigo
1439185035
Скорейшего выздоровления Неймару.
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borsch123
1439185278
Раз подхватил свинку значит скоро к нам в Спартак перейдёт.
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_____MAKC_____
1439189705
Здоровья ему, жаль, что с Севильей без него!!!
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Assalim
1439196853
Выздораливай Неймар! Здоровье превыше всякого соперничества!!
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Jack Daniel
1439201128
Давай Неймар выздоравливай и покажи всем)))
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