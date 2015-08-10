Из-за болезни Неймара трансфер Педро откладывается

Переход нападающего «Барселоны» Педро Родригеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается. Каталонцы хотят отложить трансфер из-за болезни нападающего Неймара, который подхватил на днях свинку и пропустит ближайшие матчи.



Испанцы настаивают, чтобы Педро принял участие в матче Суперкубка УЕФА против «Севильи», тогда как «МЮ» хочет и заявить футболиста на игры плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге», которые состоятся 18 и 26 августа.



Ранее стало известно, что «МЮ» готов заплатить за Педро 30 миллионов евро в рассрочку.