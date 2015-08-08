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    Пасторе: «После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе после победы в 1-ом туре Лиги 1 над «Лиллем» отметил, что после трансфера Анхеля Ди Марии повысится конкуренция в составе парижан.

    «Впервые с тех пор, как я выступаю за «ПСЖ», мы стартовали с победы в чемпионате, – цитирует Canal Plus Пасторе. – Мы набрали три очка и должны продолжать в том же духе.

    После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе, но это хорошо для команды. Анхель – фантастический игрок и может принести нам много пользы. Мы надеемся, что он привнесет то, чего нам не хватало в последние годы, и поможет преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов».

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    Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 07:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +196

      Forint 8 августа 2015, 08:43

      низкая самооценка. помне так Анхель=пасторе. и как в сборной их раскидать по разным флангам можно.

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      Рейтинг: +29

      Верг 8 августа 2015, 07:49

      ПСЖ мудилы, пасторе царь клубного футбола на краю полузащиты, лучше бы Дима ушел в германию или италию, чем в дно чемпионат

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