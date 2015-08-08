Пасторе: «После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе после победы в 1-ом туре Лиги 1 над «Лиллем» отметил, что после трансфера Анхеля Ди Марии повысится конкуренция в составе парижан.



«Впервые с тех пор, как я выступаю за «ПСЖ», мы стартовали с победы в чемпионате, – цитирует Canal Plus Пасторе. – Мы набрали три очка и должны продолжать в том же духе.



После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе, но это хорошо для команды. Анхель – фантастический игрок и может принести нам много пользы. Мы надеемся, что он привнесет то, чего нам не хватало в последние годы, и поможет преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов».



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