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    • Пасторе: «После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе»

    Пасторе: «После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе после победы в 1-ом туре Лиги 1 над «Лиллем» отметил, что после трансфера Анхеля Ди Марии повысится конкуренция в составе парижан.

    «Впервые с тех пор, как я выступаю за «ПСЖ», мы стартовали с победы в чемпионате, – цитирует Canal Plus Пасторе. – Мы набрали три очка и должны продолжать в том же духе.

    После прихода Ди Марии мне сложно рассчитывать на твердое место в стартовом составе, но это хорошо для команды. Анхель – фантастический игрок и может принести нам много пользы. Мы надеемся, что он привнесет то, чего нам не хватало в последние годы, и поможет преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 07:11
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    Комментарии (3)
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    Верг
    1439009392
    ПСЖ мудилы, пасторе царь клубного футбола на краю полузащиты, лучше бы Дима ушел в германию или италию, чем в дно чемпионат
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    Forint
    1439012620
    низкая самооценка. помне так Анхель=пасторе. и как в сборной их раскидать по разным флангам можно.
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    ologreds
    1694997451
    numo438200
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