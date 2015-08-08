Виллаш-Боаш: «Не знаю, кому мы должны что-то доказывать»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос о грядущей встрече с «Уфой».

— Прошлый матч с «Уфой» закончился со счетом 1:1. Много говорили, что тот результат был, скажем так, не совсем честным. Есть ли у вас желание доказать, что ничья была случайна, разгромив соперника?

— В каждом матче мы выходим для того, чтобы побеждать. Не знаю, кому мы должны что-то доказывать. Вспомните, в прошлом сезоне мы проиграли всего три матча, еще пару сыграли вничью, а в остальных победили. Что и кому нам нужно доказывать?