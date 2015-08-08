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    Виллаш-Боаш: «Не знаю, кому мы должны что-то доказывать»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос о грядущей встрече с «Уфой».

    — Прошлый матч с «Уфой» закончился со счетом 1:1. Много говорили, что тот результат был, скажем так, не совсем честным. Есть ли у вас желание доказать, что ничья была случайна, разгромив соперника?

    — В каждом матче мы выходим для того, чтобы побеждать. Не знаю, кому мы должны что-то доказывать. Вспомните, в прошлом сезоне мы проиграли всего три матча, еще пару сыграли вничью, а в остальных победили. Что и кому нам нужно доказывать?

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.08.2015 01:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 8 августа 2015, 12:41

      РЖАВЫЙ НЫТИК!

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 8 августа 2015, 08:46

      Пока Тратите бабушкины пенсии обязаны доказывать и не в России а на международной арене, А в России зенит и без тренера должен у всех выигрывать

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 8 августа 2015, 05:59

      Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2015, 04:28

      Да хотя бы по двум вашим первым матчам-хоть сами то сыграйте.Противно слушать этого рыжебородого.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 августа 2015, 03:46

      Доказывать каждую игру необходимо то, что ты не зря получаешь огромные деньги.

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 02:03

      Отлично ответил

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