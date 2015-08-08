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    Виллаш-Боаш: «Не знаю, кому мы должны что-то доказывать»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопрос о грядущей встрече с «Уфой».

    — Прошлый матч с «Уфой» закончился со счетом 1:1. Много говорили, что тот результат был, скажем так, не совсем честным. Есть ли у вас желание доказать, что ничья была случайна, разгромив соперника?

    — В каждом матче мы выходим для того, чтобы побеждать. Не знаю, кому мы должны что-то доказывать. Вспомните, в прошлом сезоне мы проиграли всего три матча, еще пару сыграли вничью, а в остальных победили. Что и кому нам нужно доказывать?

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.08.2015 01:45
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    95-shishani-95
    1438988580
    Отлично ответил
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    Харченко
    1438994787
    Доказывать каждую игру необходимо то, что ты не зря получаешь огромные деньги.
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    Диктор
    1438997286
    Да хотя бы по двум вашим первым матчам-хоть сами то сыграйте.Противно слушать этого рыжебородого.
    Ответить
    KARE
    1439002784
    Спасибо!
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    slavа0508
    1439012819
    Пока Тратите бабушкины пенсии обязаны доказывать и не в России а на международной арене, А в России зенит и без тренера должен у всех выигрывать
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    Krasnodar 123
    1439026880
    РЖАВЫЙ НЫТИК!
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    ologreds
    1694997451
    numo438193
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