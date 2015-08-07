Виллаш-Боаш: «Этот лимит не дает нам ничего сделать на рынке»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш вновь обратился к теме лимита на легионеров в РФПЛ.

«Мы с этим лимитом не можем ничего сделать на рынке! Иностранные новички на позиции форварда нами не рассматриваются. Остается надеяться, что «Зенит» найдет какого-то ценного футболиста на российском рынке. В нынешней ситуации остаeтся только ставить вопросы в другой плоскости: кто уйдет из «Зенита» следующим и куда движется российский футбол с точки зрения развития? У нас в составе собраны мастера топ-уровня, однако они не могут все выходить на поле одновременно. Как я говорил, лимит на легионеров несет в себе лишь вред для чемпионата России. Сильные игроки начинают покидать его, чего никто из нас не хотел бы», - заявил португалец.