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  • Виллаш-Боаш: «Этот лимит не дает нам ничего сделать на рынке»

Виллаш-Боаш: «Этот лимит не дает нам ничего сделать на рынке»

7 августа 2015, 11:30
71

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш вновь обратился к теме лимита на легионеров в РФПЛ.

«Мы с этим лимитом не можем ничего сделать на рынке! Иностранные новички на позиции форварда нами не рассматриваются. Остается надеяться, что «Зенит» найдет какого-то ценного футболиста на российском рынке. В нынешней ситуации остаeтся только ставить вопросы в другой плоскости: кто уйдет из «Зенита» следующим и куда движется российский футбол с точки зрения развития? У нас в составе собраны мастера топ-уровня, однако они не могут все выходить на поле одновременно. Как я говорил, лимит на легионеров несет в себе лишь вред для чемпионата России. Сильные игроки начинают покидать его, чего никто из нас не хотел бы», - заявил португалец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (71)
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Payet
1438936624
Сколько можно ныть? Прими как должное!
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Krasnodar 123
1438940523
Пошел ты к нехорошей маме нытик долбаный!
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n272nm
1438940829
Все правильно говорит Боаш. Лимит убивает российский футбол. И нужно быть эталонным идиотом, что бы этого не понимать. То что Зенит будет бороться за золото при это лимите - не вопрос. То что за золото будут бороться ЦСКА - не вопрос. А вот в Европе нам при таких раскладах делать нечего. Я так понимаю, что кто-то очень хочет смотреть УГ в исполнении российских клубов в еврокубках. Эпические битвы со всякими Работничками и Легиями. На равных. В самых начальных стадиях еврокубков. Давно не видели?! Давно не плевались?! Или вернемся к Чемпионату. Вас утомило лицезреть на российских полях Халка, Мусу, Вальбуена и т.д.?! Не вопрос, будете любоваться игрой доморощенных деревяшек. Кокорин станет легендой при жизни, йопта. Высочайшего уровня игры футболист! Уровень нашего чемпионата достигнет не бывалых высот, ага. Это задиристое зрелище смогут смотреть не только лишь все:))) Нет, я понимаю, что кому-то кажется, что на легионеров тратится слишком много денег. Ну так вы посмотрите на топ клубы. На Барсу, Реал, Баварию, МЮ и т.д. Там ребята не стесняются тратить бабло. Им не впадлу смотреть на игру легионеров. И как вы собрались играть в еврокубках?! Сосательный рефлекс развиваете и булки разминаете?! Российский футбол только -только оказался на подъеме. Давайте его теперь опустим обратно, ниже плинтуса. Да, у нас будет ЧМ 2018. Это прекрасно. Только нам надо понимать, что сборная России у нас на этом чемпионате сольет с треском. Это уже сейчас видно и понятно. Никакого чуда за оставшиеся три года в сборной России, к сожалению, не случится. Кокорин со товарищи ни в какое светлое будущее нас не поведет. Более того, мы еще изойдем кровавыми слезами и обрыдаемся, вспоминая Аршавина, Кержакова, Березуцких, Игнашевича и т.д. Тех, над кем издевались и издеваемся до сих пор. Именно поэтому я не понимаю тех, кто пытается написать, что Боаш ноет и плачет. Он не ноет и не плачет, он посконным российским дуракам пытается объяснить, что они сами пилят сук, на котором сидят. И самое ужасное это то, что дураки не понимают этой элементарной вещи, которую им объясняют уже на пальцах, как альтернативно одаренным даунам. Есть такое выражение: "Финт Скрыльникова, нелепый и беспощадный". Погуглите, он как раз демонстрировал его в матче с Зенитом. Посмотрите и привыкайте - это то самое будущее, в которое нас ведет лимит.
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krisvan
1438940940
Боаш карьеру делает, вот и плачет постоянно. Похоже планировал ЛЧ выигрывать в этом году) а тут лимит ужесточили. Эх, придётся теперь у Кержакова прощения просить)
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Asbjorn
1438940975
опять слезы
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jensen111
1438943131
Опять ныть начинает. Была бы его воля, он бы всех иностранцев на поле выпустил(сославшись на то, что русские футболисты недостаточно квалифицированны). Не знаю как вам, а мне бы было не интересно смотреть на такой "Зенит"
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Grag
1438944887
Вилашу глубоко плевать на российский футбол,он преследует свои цели,его волнует зенит и его работа,в ЧР у питерцев все хорошо,мало кто сможет с ними сравниться,и лимит не помешает им бороться за чемпионство(собственно они главные претенденты на него),но видимо поставлены серьезные задачи на ЛЧ,вот португалец и подстилает соломку.Но ведь для этого его и приглашали.для успеха в ЛЧ, а успешно выступить в ЧР с таким составом,какой у зенита есть может и не такой высокооплачиваемый тренер. Боится Андре за тепленькое местечко!!
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Rotor1812
1438945013
Лично я не могу сопериживать и поддерживать 11 легионеров на поле, пускай будут наши кривоногие, отмечу есть у нас и много талантов, но я буду получать эмоции, чувствовать праздник на душе, потому что футбол по большому счету мы и смотрим, чтобы получить определенные удовольствие,так что 11 русских пацанов на поле это есть хорошо и хрен с ним, что с работничками будем играть на равных!!!
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Konyshev_RW
1438945302
В финальном матче КУЕФА с Глазго в 2008 году в основном составе Зенита были такие легионеры как Крыжанац, Ширл и Фатих Текке, всего трое, плюс на "банке" Чонтофальски, Ким Дон Джин, Домингес и Риксен! По сравнению с нынешними легионерами Зенита, это просто смешно, и никто тогда не ныл! Потому что руководил командой профессионал, а не жалкий нытик. Тошнит от этой бабы.Он позорит ваше имя, каждый день.
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mdu86
1438945983
Он уже заколебал ныть! Тому как укомплектован Зенит позавидует любая команда РФПЛ и не только! Со звёздами любой может выиграть чемпионат!Хотя кому-кому,а ему грех жаловаться! Скажи это Гончаренко,который в своё время гремел в Европе с БАТЭ! Ты для начала хотя быиз группы ЛЧ выйди...
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