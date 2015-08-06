На стройке «Зенит-Арены» работают почти 60 нелегалов

Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело проверку рабочих, задействованных в строительстве нового стадиона «Зенита». На площадке трудятся преимущественно выходцы из Средней Азии, которые живут в общежитии на территории стройки.

«На данный момент установлены 59 нарушителей миграционного законодательства: 36 человек не имеют патента на работу, у 22 человек отсутствует медицинская страховка, и ещe один нарушитель предоставил поддельный патент», - заявили в ведомстве.