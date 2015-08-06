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    На стройке «Зенит-Арены» работают почти 60 нелегалов

    Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело проверку рабочих, задействованных в строительстве нового стадиона «Зенита». На площадке трудятся преимущественно выходцы из Средней Азии, которые живут в общежитии на территории стройки.

    «На данный момент установлены 59 нарушителей миграционного законодательства: 36 человек не имеют патента на работу, у 22 человек отсутствует медицинская страховка, и ещё один нарушитель предоставил поддельный патент», - заявили в ведомстве.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2015 16:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +43

      Jeber 6 августа 2015, 21:16

      Интересно, сколько поваров из них

      0
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Shamil79 6 августа 2015, 19:30

      при Петре 1 там работали выходцы с запада

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      body 6 августа 2015, 18:27

      6000поверю,а так брехня.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 6 августа 2015, 18:23

      бомжы наняли бомжей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Axidan 6 августа 2015, 17:38

      с москвы пример берут?)

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 августа 2015, 17:29

      да давно известно что там бардак,распил и отмывание газового бабла

      -1
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      ...
      Рейтинг: +19

      body > Каратель 6 августа 2015, 18:28

      Слава Велиому ВВП!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:13

      вот и попались :~))

      0
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      Рейтинг: +15

      Kvazik 6 августа 2015, 17:12

      Ахахах

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 августа 2015, 16:49

      XD

      0
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 6 августа 2015, 16:31

      питерские болельщики анжи всегда на месте гы

      -1
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