Стогниенко: «Судья в матче против «Спарты» был благосклонен к ЦСКА»

А что этот судья сделал не так?
Прыжок прямыми ногами в ноги соперника был? Был.
Значит - красная согласно всем правилам и рекомендациям.
Пенальти "на усмотрение" - да. Не усмотрел, при этом был близко и эпизод видел.
Если бы этот пенальти был назначен - можно было бы сказать про судейство все то же самое, только в пользу Спарты.
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» - ЦСКА (2:3).
Это везение, которое тоже присутствовало – это о штанге, в которую попал Давид Лафата - и итальянский арбитр. Он не «подсуживал», но, думаю, благосклонно относился к ЦСКА. Весьма жестко действовал против игроков «Спарты», которые действительно частенько нарушали правила. Думаю, основания назначить пенальти в ворота армейцев у него, пожалуй, были. Ведь Кирилл Набабкин находился уже за спиной у Лафаты и руки ему на плечи положил. Не скажу, что это был стопроцентный пенальти, но если бы итальянец хотел, он бы его назначил. Что касается удаления, все-таки склонен думать, что здесь сработал более высокий класс игроков ЦСКА. Оба футболиста бросались на мяч, но один в последний момент чуть подогнул ноги, показывая, что он вроде как не играет в соперника, а другой, с глазами как два пятака, прыгнул шипами вперед прямо на виду у арбитра. Здесь дело в оценке эпизода игроками, которые в нем участвуют. Марио Фернандес просто повел себя как более высококлассный и опытный футболист», - сказал журналист.