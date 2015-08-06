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    Стогниенко: «Судья в матче против «Спарты» был благосклонен к ЦСКА»

    Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» - ЦСКА (2:3).

    «Во-первых, игроки ЦСКА индивидуально просто выше классом, чем у «Спарты». Мастерства больше, и это чувствовалось. Во-вторых, армейцы сумели проявить характер, честь им и хвала, они – молодцы! В-третьих, у ЦСКА нашлись лидеры: это касается и Понтуса Вернблума, который был в своем стиле активен в центре поля и, конечно, Романа Еременко. Первый гол, во многом все изменивший, - его заслуга: он чисто отобрал мяч в центре и выдал удобный пас Ахмеду Мусе. Фактически гол сделал Еременко. Кроме того, хотелось бы отметить, что ЦСКА сделал выводы, стал играть более собранно, фланги перекрыл, защитники стали действовать внимательно. Но есть еще два фактора, которые я бы не стал сбрасывать.

    Это везение, которое тоже присутствовало – это о штанге, в которую попал Давид Лафата - и итальянский арбитр. Он не «подсуживал», но, думаю, благосклонно относился к ЦСКА. Весьма жестко действовал против игроков «Спарты», которые действительно частенько нарушали правила. Думаю, основания назначить пенальти в ворота армейцев у него, пожалуй, были. Ведь Кирилл Набабкин находился уже за спиной у Лафаты и руки ему на плечи положил. Не скажу, что это был стопроцентный пенальти, но если бы итальянец хотел, он бы его назначил. Что касается удаления, все-таки склонен думать, что здесь сработал более высокий класс игроков ЦСКА. Оба футболиста бросались на мяч, но один в последний момент чуть подогнул ноги, показывая, что он вроде как не играет в соперника, а другой, с глазами как два пятака, прыгнул шипами вперед прямо на виду у арбитра. Здесь дело в оценке эпизода игроками, которые в нем участвуют. Марио Фернандес просто повел себя как более высококлассный и опытный футболист», - сказал журналист.

    Источник: Footballreview.ru

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    06.08.2015 15:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 6 августа 2015, 18:56

      А что этот судья сделал не так?
      Прыжок прямыми ногами в ноги соперника был? Был.
      Значит - красная согласно всем правилам и рекомендациям.
      Пенальти "на усмотрение" - да. Не усмотрел, при этом был близко и эпизод видел.
      Если бы этот пенальти был назначен - можно было бы сказать про судейство все то же самое, только в пользу Спарты.

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 6 августа 2015, 18:32

      Скорее всего, порядочный судья. Судил по правилам, а не по понятиям, что часто делают европейцы с российскими командами.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 6 августа 2015, 17:32

      Так Гинер заранее готовил средства именно на ответный матч

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2015, 17:07

      Да ладно с грехом пополам прошли-и что они с такой игрой в групповом турнире будут делать-правда если следующий раунд еще пройдут.А судья подсуживал однозначно-это прям в глаза бросалось по игре.

      0
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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 6 августа 2015, 16:42

      "... Он не "подсуживал", но, думаю, благосклонно относился к ЦСКА."

      Это как? Если "благосклонно относился", значит подсуживал.

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      Рейтинг: +11

      kev1ch 6 августа 2015, 16:31

      Они должны были вообще без проблем пройти Спарту.но...

      1
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      Рейтинг: +22

      Genario 6 августа 2015, 16:26

      Стогниенко все по делу сказал.

      2
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 6 августа 2015, 16:07

      не интересно на бомабрдире? добро пожаловать на соккер

      -2
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      Рейтинг: +157

      Goger90 > The_BESTolo4b 6 августа 2015, 16:21

      Зачем выбирать? Я тоже тусуюсь на соккере, но есть смысл и бомбардиру дать шанс.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:05

      отыгрались - молодцы

      0
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      Рейтинг: +15

      DраKулA 6 августа 2015, 16:00

      Гинеришка подкупил....

      1
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