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    • Стогниенко: «Судья в матче против «Спарты» был благосклонен к ЦСКА»

    Стогниенко: «Судья в матче против «Спарты» был благосклонен к ЦСКА»

    Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ЦСКА (2:3).

    «Во-первых, игроки ЦСКА индивидуально просто выше классом, чем у «Спарты». Мастерства больше, и это чувствовалось. Во-вторых, армейцы сумели проявить характер, честь им и хвала, они – молодцы! В-третьих, у ЦСКА нашлись лидеры: это касается и Понтуса Вернблума, который был в своем стиле активен в центре поля и, конечно, Романа Еременко. Первый гол, во многом все изменивший, – его заслуга: он чисто отобрал мяч в центре и выдал удобный пас Ахмеду Мусе. Фактически гол сделал Еременко. Кроме того, хотелось бы отметить, что ЦСКА сделал выводы, стал играть более собранно, фланги перекрыл, защитники стали действовать внимательно. Но есть еще два фактора, которые я бы не стал сбрасывать.

    Это везение, которое тоже присутствовало – это о штанге, в которую попал Давид Лафата – и итальянский арбитр. Он не «подсуживал», но, думаю, благосклонно относился к ЦСКА. Весьма жестко действовал против игроков «Спарты», которые действительно частенько нарушали правила. Думаю, основания назначить пенальти в ворота армейцев у него, пожалуй, были. Ведь Кирилл Набабкин находился уже за спиной у Лафаты и руки ему на плечи положил. Не скажу, что это был стопроцентный пенальти, но если бы итальянец хотел, он бы его назначил. Что касается удаления, все-таки склонен думать, что здесь сработал более высокий класс игроков ЦСКА. Оба футболиста бросались на мяч, но один в последний момент чуть подогнул ноги, показывая, что он вроде как не играет в соперника, а другой, с глазами как два пятака, прыгнул шипами вперед прямо на виду у арбитра. Здесь дело в оценке эпизода игроками, которые в нем участвуют. Марио Фернандес просто повел себя как более высококлассный и опытный футболист», – сказал журналист.

    Источник: Footballreview.ru

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    06.08.2015 15:54
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    Комментарии (12)
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    3eмлянин
    1438866344
    отыгрались - молодцы
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    The_BESTolo4b
    1438866425
    не интересно на бомабрдире? добро пожаловать на соккер
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    Genario
    1438867608
    Стогниенко все по делу сказал.
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    kev1ch
    1438867918
    Они должны были вообще без проблем пройти Спарту.но...
    Ответить
    Kollljan
    1438868565
    "... Он не "подсуживал", но, думаю, благосклонно относился к ЦСКА." Это как? Если "благосклонно относился", значит подсуживал.
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    Диктор
    1438870038
    Да ладно с грехом пополам прошли-и что они с такой игрой в групповом турнире будут делать-правда если следующий раунд еще пройдут.А судья подсуживал однозначно-это прям в глаза бросалось по игре.
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    AlexKane
    1438871523
    Так Гинер заранее готовил средства именно на ответный матч
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    Viktor41
    1438875172
    Скорее всего, порядочный судья. Судил по правилам, а не по понятиям, что часто делают европейцы с российскими командами.
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    Старый Пью
    1438876579
    А что этот судья сделал не так? Прыжок прямыми ногами в ноги соперника был? Был. Значит - красная согласно всем правилам и рекомендациям. Пенальти "на усмотрение" - да. Не усмотрел, при этом был близко и эпизод видел. Если бы этот пенальти был назначен - можно было бы сказать про судейство все то же самое, только в пользу Спарты.
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    ologreds
    1694997462
    numo438001
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