Стогниенко: «Судья в матче против «Спарты» был благосклонен к ЦСКА»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ЦСКА (2:3).

«Во-первых, игроки ЦСКА индивидуально просто выше классом, чем у «Спарты». Мастерства больше, и это чувствовалось. Во-вторых, армейцы сумели проявить характер, честь им и хвала, они – молодцы! В-третьих, у ЦСКА нашлись лидеры: это касается и Понтуса Вернблума, который был в своем стиле активен в центре поля и, конечно, Романа Еременко. Первый гол, во многом все изменивший, – его заслуга: он чисто отобрал мяч в центре и выдал удобный пас Ахмеду Мусе. Фактически гол сделал Еременко. Кроме того, хотелось бы отметить, что ЦСКА сделал выводы, стал играть более собранно, фланги перекрыл, защитники стали действовать внимательно. Но есть еще два фактора, которые я бы не стал сбрасывать.



Это везение, которое тоже присутствовало – это о штанге, в которую попал Давид Лафата – и итальянский арбитр. Он не «подсуживал», но, думаю, благосклонно относился к ЦСКА. Весьма жестко действовал против игроков «Спарты», которые действительно частенько нарушали правила. Думаю, основания назначить пенальти в ворота армейцев у него, пожалуй, были. Ведь Кирилл Набабкин находился уже за спиной у Лафаты и руки ему на плечи положил. Не скажу, что это был стопроцентный пенальти, но если бы итальянец хотел, он бы его назначил. Что касается удаления, все-таки склонен думать, что здесь сработал более высокий класс игроков ЦСКА. Оба футболиста бросались на мяч, но один в последний момент чуть подогнул ноги, показывая, что он вроде как не играет в соперника, а другой, с глазами как два пятака, прыгнул шипами вперед прямо на виду у арбитра. Здесь дело в оценке эпизода игроками, которые в нем участвуют. Марио Фернандес просто повел себя как более высококлассный и опытный футболист», – сказал журналист.