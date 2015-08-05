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    Стадион в Уфе получил право принимать матчи РФПЛ

    В среду состоялось заседание Комиссии по сертификации стадионов Российского футбольного союза. На ней уфимскому стадиону «Нефтяник» была присвоена первая категория. Срок действия сертификата — три года.

    9-го августа на арене состоится игра четвертого тура РФПЛ «Уфа» - «Зенит».

    Источник: РПЛ

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    05.08.2015 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 23:51

      Командам из нижней части турнирной таблицы в нашей премьер-лиге тяжело бывает добиться выгодных условий, чем у некоторых блатных команд из верхней части турнирной таблицы. Наверняка не один раз приезжали, находили недостатки и уезжали и так снова и снова.

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