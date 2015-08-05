Стадион в Уфе получил право принимать матчи РФПЛ

В среду состоялось заседание Комиссии по сертификации стадионов Российского футбольного союза. На ней уфимскому стадиону «Нефтяник» была присвоена первая категория. Срок действия сертификата — три года.

9-го августа на арене состоится игра четвертого тура РФПЛ «Уфа» - «Зенит».