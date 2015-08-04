Алексей Березуцкий: «Пражская жара наложит отпечаток на тактический рисунок»

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал об условиях, в которых его команде придется проводить предстоящий ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».



«Мы уже ощутили пражскую жару. Но нам в любом случае надо побеждать. Какой-то отпечаток на тактический рисунок это может наложить, но я надеюсь, что для нас всё закончится хорошо. У нас шансы неплохие, нам достаточно победить в предстоящей игре».