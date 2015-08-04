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    Алексей Березуцкий: «Пражская жара наложит отпечаток на тактический рисунок»

    Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал об условиях, в которых его команде придется проводить предстоящий ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».


    «Мы уже ощутили пражскую жару. Но нам в любом случае надо побеждать. Какой-то отпечаток на тактический рисунок это может наложить, но я надеюсь, что для нас всё закончится хорошо. У нас шансы неплохие, нам достаточно победить в предстоящей игре».

    Напомним, первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 20:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      adebade 4 августа 2015, 21:36

      Главное напейся перед игрой, а то ты ведь дерево- высохнешь еще.

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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 20:57

      Так пива холодненького перед матчем, и любая жара не по чём.

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