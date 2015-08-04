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    Аленичев: «Капелло на сборах заставлял пить пиво после тренировки»

    Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об употреблении пива футболистами.

    «Можно позволить себе бокальчик пива, особенно после победы, когда хорошее настроение. Сегодня в хорошей атмосфере вместе с командой я, например, выпил бокал пива.

    Капелло на сборах заставлял выпить после тренировки бокал пива из-за тяжелых нагрузок. А в «Порту» у Жозе Моуринью раз в две недели собирались командой. Исключительно футболисты, без жен или тренерского штаба. Могли позволить себе несколько бокалов вина или пива, пообщаться, обсудить насущные вопросы», - поделился Алленичев опытом.

    Кроме того, наставник «Спартака» выразил надежду, что в московском клубе такие неформальные встречи между футболистами также будут иметь место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 19:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 4 августа 2015, 21:16

      нормально ,не вижу вреда .

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 4 августа 2015, 21:14

      Европейцы много пить не могут, генофонд другой, им бокала-другого достаточно, чтобы нализаться, а россиянину и пяток кружек на один зубок. Поэтому всегда есть опасность продолжения банкета вне контроля тренера.

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 августа 2015, 20:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пиво еще куда ни шло... Вон Егорку бромантан жрать заставляли.

      -4
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      Рейтинг: +100

      borsch123 4 августа 2015, 20:32

      Меня бы кто пиво пить заставлял.А лучше винище,можно бургундское.Можно до обморока.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 августа 2015, 20:07

      Где пиво, там и что покрепче... Вот и ползают по полю как с будунища... )))

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      Рейтинг: +55

      red-white-power > VIPded 4 августа 2015, 20:17

      глаза протри, ползают у него...

      0
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 19:31

      А еще наши кальяном насладиться перед важными матчами любят.

      2
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      Рейтинг: +57

      brat070 4 августа 2015, 19:24

      не даром царь Петр говорил- Пить будем и державу поднимем

      1
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