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    Игнатьев: «У «Торпедо» практически нет денег»

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал текущее положение клуба.
    «Я не знаю насчет того, снимемся мы или нет, но ситуация в "Торпедо" патовая. У команды практически нет денег, а далее решают акционеры. Мы пока и зарплаты не можем выплатить, ничего не можем - ни заплатить за стадион, за поле для тренировок. На сегодняшний день мы не можем выйти на стадион на Восточной, есть задолженности перед ними», - передает слова Игнатьева агенство «Р-Спорт».

    Напомним, ранее сообщалось о том что черно-белые могут сняться с первенства ПФЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    04.08.2015 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 4 августа 2015, 19:31

      хмырь вместе с алехиным уничтожили ТОРПЕДО!

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