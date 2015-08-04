Матеус: «Моуринью – номер один в мире»

Легенда мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает наставника лондонского «Челси» Жозе Моуринью лучшим тренером мира. Также знаменитый в прошлом футболист уверен, что в скором времени главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола покинет клуб.



«Гвардиола не является лучшим тренером в мире. Мне больше нравится Моуринью. Он номер один, потому является более честным и прямым, чем Гвардиола. Игроки, работавшие с Жозе неоднократно рассказывали мне, что он говорит все прямо в лицо.



Пеп уйдет из «Баварии». Какой смысл ждать до зимы, чтобы продлить контракт? Продлевай сейчас или уходи. С большим уважением отношусь к Гвардиоле, который взял столько титулов, но и сейчас он должен быть более открыт: почему не переподписываешь контракт? Объяснись.

Из немецких тренеров возглавить «Баварию» мог бы Юрген Клопп, из иностранных – Моуринью, но он не уйдет из «Челси» и Анчелотти», – сказал Маттеус.