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    Матеус: «Моуринью – номер один в мире»

    Легенда мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает наставника лондонского «Челси» Жозе Моуринью лучшим тренером мира. Также знаменитый в прошлом футболист уверен, что в скором времени главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола покинет клуб.


    «Гвардиола не является лучшим тренером в мире. Мне больше нравится Моуринью. Он номер один, потому является более честным и прямым, чем Гвардиола. Игроки, работавшие с Жозе неоднократно рассказывали мне, что он говорит все прямо в лицо.

    Пеп уйдет из «Баварии». Какой смысл ждать до зимы, чтобы продлить контракт? Продлевай сейчас или уходи. С большим уважением отношусь к Гвардиоле, который взял столько титулов, но и сейчас он должен быть более открыт: почему не переподписываешь контракт? Объяснись.
    Из немецких тренеров возглавить «Баварию» мог бы Юрген Клопп, из иностранных – Моуринью, но он не уйдет из «Челси» и Анчелотти», – сказал Маттеус.

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    Источник: Sports.ru

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    04.08.2015 06:39
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