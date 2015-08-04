«Манчестер Юнайтед» может приобрести Пепе

Защитник мадридского «Реала» Пепе, на которого в будущем не рассчитывает главный тренер команды Рафаэль Бенитес, может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, «Реал» сам предожил «манкунианцам» португальского защитника. «МЮ» собирается рассмотреть вопрос покупки футболиста сразу же после оформления сделки с нападающим «Барселоны» Педро.



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