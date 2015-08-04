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    «Манчестер Юнайтед» может приобрести Пепе

    Защитник мадридского «Реала» Пепе, на которого в будущем не рассчитывает главный тренер команды Рафаэль Бенитес, может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает источник, «Реал» сам предожил «манкунианцам» португальского защитника. «МЮ» собирается рассмотреть вопрос покупки футболиста сразу же после оформления сделки с нападающим «Барселоны» Педро.

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    Источник: Goal.com

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    04.08.2015 01:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 августа 2015, 09:39

      ну он в комплекте с цепом которым к воротам привязывать идет или нет? если без лебёдки то брать не стоит. ))

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      Рейтинг: +12

      Gringo 4 августа 2015, 01:35

      Этого абезбашенного в команду брать - большой риск. Он же неадекват, наподобе как кусающийся Суарес (последний правда в Барсе может и образумится). Как игрок то он более менее, но по психике?? Мне было достаточно увидеть момент, когда этот Пепе бил ногами нападающего - галимый ДеБил...

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