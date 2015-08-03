В чемпионате Псковской области судья использовал против игроков шокер

Неприятный инцидент случился на днях в матче чемпионата Псковской области между «Шелонью» и «Чайкой». При счете 2:2 после спорного решения судьи завязалась драка, в ходе которой арбитр защищался от футболистов с помощью электрошокера. Тем не менее, он получил удар по голове сзади и потерял сознание. Сейчас рефери находится в больнице и его жизни ничто и никто не угрожает.

«Принимающая сторона не обеспечила должную безопасность мероприятия. На матче не было полиции, хотя такая норма прописана в регламенте. В ближайшие два дня будет вынесен решение относительно обеих команд. Скорее всего и «Шелонь», и «Чайка» будут дисквалифицированы и переведены на дивизион ниже», - сказал глава Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов, чьи слова приводит «100ТВ».

