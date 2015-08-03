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  • В чемпионате Псковской области судья использовал против игроков шокер

В чемпионате Псковской области судья использовал против игроков шокер

3 августа 2015, 16:09
12

Неприятный инцидент случился на днях в матче чемпионата Псковской области между «Шелонью» и «Чайкой». При счете 2:2 после спорного решения судьи завязалась драка, в ходе которой арбитр защищался от футболистов с помощью электрошокера. Тем не менее, он получил удар по голове сзади и потерял сознание. Сейчас рефери находится в больнице и его жизни ничто и никто не угрожает.

«Принимающая сторона не обеспечила должную безопасность мероприятия. На матче не было полиции, хотя такая норма прописана в регламенте. В ближайшие два дня будет вынесен решение относительно обеих команд. Скорее всего и «Шелонь», и «Чайка» будут дисквалифицированы и переведены на дивизион ниже», - сказал глава Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов, чьи слова приводит «100ТВ».


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Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (12)
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FIFA2
1438608429
Апофеоз Футбольного Единства!!! Футбол как всегда объединяет людей... ...во враждующие группировки...
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mdu86
1438608855
Да уж! Досудился... главное что бы со здоровьем все в порядке было
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KINGSof10
1438608977
что шокер! пора помповые дробовики раздавать, судьи будут от этих дикообразов отбиваться )
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Azenkur
1438610787
Чисто по-русски, Браво!!) Судя по стонам, на заднем фоне еще и порно умудрялись снимать)
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Кукуха
1438612005
Здоровья судье! А этих ненормальных дисквалифицировать.
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makerdream
1438614426
рашулечка, вяличественная страна, тут не забалуешь!
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makerdream
1438614475
скрепы, что взять!
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BECK_BY
1438615133
))))))))))))
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Никита Карманов
1438625064
Областные чемпионаты...
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