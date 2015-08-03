Де Брюйне хочет перейти в «Баварию»

Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне имеет желание этим летом перебраться в стан мюнхенской «Баварии», сообщает источник в «Твиттере». «Ротхозе», предположительно, уже сделали предложение бельгийцу, но того наотрез отказывается отпускать действующий клуб.





Другим кандидатом на игрока является английский «Манчестер Сити», однако большинство СМИ полагают, что Де Брюйне в конечном счете останется «волком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!