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Де Брюйне хочет перейти в «Баварию»

3 августа 2015, 01:14
12

Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне имеет желание этим летом перебраться в стан мюнхенской «Баварии», сообщает источник в «Твиттере». «Ротхозе», предположительно, уже сделали предложение бельгийцу, но того наотрез отказывается отпускать действующий клуб.
Другим кандидатом на игрока является английский «Манчестер Сити», однако большинство СМИ полагают, что Де Брюйне в конечном счете останется «волком».

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Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Германия Вольфсбург Бавария Де Брюйне Кевин
Комментарии (12)
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Костя-ФК Барселона
1438555044
Он же не любит конкуренции
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Фиорито
1438560208
Сильное будет приобретение, а главное - ко времени и к месту. Риби и Роби начинают резко сдавать.
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серИт
1438561603
в краснодар
Ответить
CSKA75875
1438561652
Ну началось скупка игроков у соперников грязные приемы.
Ответить
vest01
1438566679
Де Брюйне по мой точке мнения если ушел бы с Вольфсбурга то лучше в Баварию чем в Манчестер Сити 1.Подходит под стиль игры.2.Бавария успешнии клуб.
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drnigo
1438575715
Во было бы класс.
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k1llerS_Pro
1438576991
Приобретя такого игрока как Де Брюйне, Бавария бы и сама достаточно хорошо усилилась, и ослабила прямого конкурента
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FENNNNN
1438580873
Я не сомневался. Все кто играет в Бундес Лиге, хотят в лучший клуб мира.
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nahan
1438584079
Рановато ему туда, не выдержит конкуренции.
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