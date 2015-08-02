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    Мутко: «Через год нормализуем ситуацию в футболе и будем им наслаждаться»

    С вероятностью в 99 процентов будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал, как он собирается налаживать экономические дела в организации.
    «Будем заниматься тем, что делал в предыдущее мое правление. В частности, привлекать спонсоров, что вполне реально. В России есть немало компаний, имеющих желание инвестировать финансы в футбол, но они не хотят смешиваться со скандалами. Мы предложим нескольким организациям вкладывать деньги в детско-юношеский футбол. И они будут знать, куда их средства уходят. В течение года ситуация нормализуется, и мы будем наслаждаться им», - сказал Мутко телеканалу «Россия-2».

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    Источник: ВГТРК

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    02.08.2015 21:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 3 августа 2015, 02:24

      мутко через год тебя посадят за одно это...Как сообщила Sunday Times, из 800 атлетов, анализы которых были чрезвычайно подозрительны и указывали на возможность применения допинга, 415 были россиянами. Россию Sunday Times назвала "допинговым центром мира".

      1
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      Рейтинг: +10

      Андрэан 3 августа 2015, 01:29

      Ну посмотрим,дай бог.

      -1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 2 августа 2015, 23:59

      Да. Постепенно пациент перестаёт страдать от болезни, и начинает ею наслаждаться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      sólo real 2 августа 2015, 23:42

      Со стороны

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 августа 2015, 23:32

      Да никто и не сомневается ,что Вы и сейчас им "наслаждаетесь"

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 августа 2015, 23:26

      Наша сборная будет наслаждаться Евро-2016 со стороны

      2
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 2 августа 2015, 22:28

      Нет веры этому хитрюге

      1
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      Рейтинг: +18

      Diviasil 2 августа 2015, 22:03

      Прям царь какой-то,править пришел.

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 2 августа 2015, 21:42

      Балабол

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 21:37

      Пахнет ложью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      NK-creative > Portugal_fan7 2 августа 2015, 21:49

      Пахнет очередным распилом денег под громкими лозунгами))

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