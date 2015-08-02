Бышовец: «Сейчас в цене бесхарактерные люди»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец опроверг информацию о том, что о вошел в число претендентов на пост наставника сборной России.





«Я не встречался ни с кем по этому вопросу. Это неправда. Меня никто не рассматривает как тренера сборной. Хотя у меня имеется богатый опыт работы со сборными: я руководил олимпийской сборной, национальной сборной СССР, принял сборную России за семь дней до матча со сборной Украиной. В качестве волшебника для меня это не новая работа. Могу разочаровать тех, кто понимает, что для такой серьезной работы нужно иметь знания, умения, опыт, а может быть и главное, в чем меня подозревают, что у меня очень сложный характер. Видимо, сейчас такое время, когда нужны люди бесхарактерные. На сегодняшний день определен круг кандидатов. Мне хочется пожелать им успеха. У меня есть принцип по жизни – когда речь идет о пользе и чести, то я готов, для меня это интересно», - сказал специалист «Чемпионат.ком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!