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    Бышовец: «Сейчас в цене бесхарактерные люди»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец опроверг информацию о том, что о вошел в число претендентов на пост наставника сборной России.
    «Я не встречался ни с кем по этому вопросу. Это неправда. Меня никто не рассматривает как тренера сборной. Хотя у меня имеется богатый опыт работы со сборными: я руководил олимпийской сборной, национальной сборной СССР, принял сборную России за семь дней до матча со сборной Украиной. В качестве волшебника для меня это не новая работа. Могу разочаровать тех, кто понимает, что для такой серьезной работы нужно иметь знания, умения, опыт, а может быть и главное, в чем меня подозревают, что у меня очень сложный характер. Видимо, сейчас такое время, когда нужны люди бесхарактерные. На сегодняшний день определен круг кандидатов. Мне хочется пожелать им успеха. У меня есть принцип по жизни – когда речь идет о пользе и чести, то я готов, для меня это интересно», - сказал специалист «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 21:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 3 августа 2015, 09:26

      Такой своеобразный Петреску. В Кубани получилось, а потом жирная серная полоса...

      0
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      Рейтинг: +8

      Фиорито 3 августа 2015, 04:33

      Толян такой же клоун, как Кузьмич.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 августа 2015, 01:39

      ОЛИМПИЙСКАЯ ПОБЕДА БЫШОВЦА-ЭТО МОЛОДОЕ ТАЛАНТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.МОЖЕТ И ГАДЖИЕВ ПОМОГ.ТАК КОСЯЧИТЬ КАК БЫШОВЕЦ НЕ МОЖЕТ ТРЕНЕР С ХОРОШИМ УРОВНЕМ. САМОПИАР И ПОИСК РАБОТЫ

      1
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 3 августа 2015, 00:29

      Успехи у него были но сколько он потом запарывал куда только не приходил

      2
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      Рейтинг: +8

      протон1 3 августа 2015, 00:05

      бышовец в одно время былизгоем рос. футбола. с позором уходл. хоть бы молчал как романцев который лучше даже

      -1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 2 августа 2015, 22:46

      Бышовец забыл упомянуть, что уже 8 лет вообще не тренерует.

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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 22:45

      Анатолий!Прямо в точку попал!!!!!!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 2 августа 2015, 22:38

      ну да

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      Рейтинг: +11

      Это армия сынок 2 августа 2015, 22:26

      Жаль, что по непонятным причинам так ни какой клуб с ним не договорился, определенный рейтинг поднял бы клубу он ( интересная личность)

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      Рейтинг: +22

      Red-белый 2 августа 2015, 21:51

      Правильно всё говорит!!!

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