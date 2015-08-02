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    Лукман Аруна: «Премьер-лига – сильный турнир, здесь сложно играть»

    Полузащитник "Анжи" Лукман Аруна после матча 3-го тура РПФЛ против ЦСКА заявил, что его команда вполне могла одержать победу. Игрок также отметил высокий уровень Премьер-лиги.

    "Мы выложились на 100%, но, к сожалению, проиграли. У нас было столько голевых моментов сегодня, что мы вполне могли выиграть 2:1 или хотя бы сыграть вничью 1:1. Для меня тяжело было все время переключаться с атаки на оборону, но я должен выполнять указания тренера, так что сегодня я не так ярко сыграл в атаке.

    Здесь сложно играть, Премьер-лига - это сильный турнир, и все команды очень хорошие", - приводит слова Аруны «Р-спорт».
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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 09:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:58

      Бревноват

      -1
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      Рейтинг: +1369

      makkie 2 августа 2015, 10:26

      Аруна - вылитый Вагнер Лав ))
      Правда по игре пока не дотягивает...

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:03

      Анжи пока слабо, понятно , что это не ФНЛ , но очки надо набирать.

      1
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 09:46

      Сложно играть ему, бревну такому

      2
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 10:04

      Анжи - его команда, он там 10-й номер, лидЭр )

      -1
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