Лукман Аруна: «Премьер-лига – сильный турнир, здесь сложно играть»

Полузащитник «Анжи» Лукман Аруна после матча 3-го тура РПФЛ против ЦСКА заявил, что его команда вполне могла одержать победу. Игрок также отметил высокий уровень Премьер-лиги.



«Мы выложились на 100%, но, к сожалению, проиграли. У нас было столько голевых моментов сегодня, что мы вполне могли выиграть 2:1 или хотя бы сыграть вничью 1:1. Для меня тяжело было все время переключаться с атаки на оборону, но я должен выполнять указания тренера, так что сегодня я не так ярко сыграл в атаке.



Здесь сложно играть, Премьер-лига – это сильный турнир, и все команды очень хорошие», – приводит слова Аруны «Р-спорт».