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    • Лукман Аруна: «Премьер-лига – сильный турнир, здесь сложно играть»

    Лукман Аруна: «Премьер-лига – сильный турнир, здесь сложно играть»

    Полузащитник «Анжи» Лукман Аруна после матча 3-го тура РПФЛ против ЦСКА заявил, что его команда вполне могла одержать победу. Игрок также отметил высокий уровень Премьер-лиги.

    «Мы выложились на 100%, но, к сожалению, проиграли. У нас было столько голевых моментов сегодня, что мы вполне могли выиграть 2:1 или хотя бы сыграть вничью 1:1. Для меня тяжело было все время переключаться с атаки на оборону, но я должен выполнять указания тренера, так что сегодня я не так ярко сыграл в атаке.

    Здесь сложно играть, Премьер-лига – это сильный турнир, и все команды очень хорошие», – приводит слова Аруны «Р-спорт».
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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 09:32
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    Комментарии (6)
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    gооdbуegооdbоу
    1438498005
    Сложно играть ему, бревну такому
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    Portugal_fan7
    1438499007
    Анжи пока слабо, понятно , что это не ФНЛ , но очки надо набирать.
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    makkie
    1438500411
    Аруна - вылитый Вагнер Лав )) Правда по игре пока не дотягивает...
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    batik7_real_madrid_
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