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Обамеянг: «Боруссия» может выиграть Лигу чемпионов»

1 августа 2015, 12:35
6

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг оптимистично настроен перед стартом нового сезона. Несмотря на то, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» участвовать не будет, игрок сборной Габона уверен, что его клуб сможет выиграть этот трофей в будущем.
«Я уверен, что «Боруссии» по силам снова дойти до финала Лиги чемпионов, почему бы и нет? В этот раз я надеюсь выиграть этот турнир, это наша цель. Прошлый сезон был трудным для нас, но я думаю, что мы справимся и достигнем больших успехов с новым тренером. Для нас началась новая эра, и я надеюсь, что все изменится к лучшему», — заявил Обамеянг.

Напомним, что в предстоящем сезоне командой будет руководить Томас Тухель вместо ушедшего Юргена Клоппа.

«Бомбардир» дарит подарки!

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик Клопп Юрген Тухель Томас
Комментарии (6)
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Danik007
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NK-creative
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Ох уж эти предсезонные говоруны, все они выиграют, всех победят, а как сезон начинается, не знают, что с мячом делать...
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Raulya
1438423940
Ну с лч точно загнул...борусия пока приходит в себя от провального сезона, может через годик - два может и выиграть или в топ 4 быть....
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Adler angriff
1438424416
Только после цска и зенита.
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Baisangur95reg
1438424719
Накурился
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invite yupi
1438699761
Конечно еще выиграет, но ты уже будешь на пенсии.
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