Обамеянг: «Боруссия» может выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг оптимистично настроен перед стартом нового сезона. Несмотря на то, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» участвовать не будет, игрок сборной Габона уверен, что его клуб сможет выиграть этот трофей в будущем.

«Я уверен, что «Боруссии» по силам снова дойти до финала Лиги чемпионов, почему бы и нет? В этот раз я надеюсь выиграть этот турнир, это наша цель. Прошлый сезон был трудным для нас, но я думаю, что мы справимся и достигнем больших успехов с новым тренером. Для нас началась новая эра, и я надеюсь, что все изменится к лучшему», — заявил Обамеянг.Напомним, что в предстоящем сезоне командой будет руководитьвместо ушедшего