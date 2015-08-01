Вместо Джеко «Рома» может приобрести Бурака Йилмаза

Нападающий «Галатасарая» Бурак Йилмаз находится в сфере интересов «Ромы», которая рассматривает турка в качестве запасного варианта в случае неудачных переговоров по трансферу форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко, сообщает Sport Mediaset.



Римляне согласовали личные условия с самим Джеко, однако пока не могут прийти к согласию с его клубом. Если в конечном итоге «волкам» не удастся договориться с «горожанами» об этом трансфере, то они переключатся на 30-летнего турка.



В минувшем сезоне Йилмаз провел 28 матчей в чемпионате Турции, забив 16 голов.



«Рома» договорилась о трансфере Джеко.





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