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    Вместо Джеко «Рома» может приобрести Бурака Йилмаза

    Нападающий «Галатасарая» Бурак Йилмаз находится в сфере интересов «Ромы», которая рассматривает турка в качестве запасного варианта в случае неудачных переговоров по трансферу форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко, сообщает Sport Mediaset.

    Римляне согласовали личные условия с самим Джеко, однако пока не могут прийти к согласию с его клубом. Если в конечном итоге «волкам» не удастся договориться с «горожанами» об этом трансфере, то они переключатся на 30-летнего турка.

    В минувшем сезоне Йилмаз провел 28 матчей в чемпионате Турции, забив 16 голов.

    «Рома» договорилась о трансфере Джеко.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 09:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      gavulya 1 августа 2015, 15:14

      не продаст его Галатасарай

      0
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

      рекламный спам

      0
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    • ...
      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 1 августа 2015, 10:59

      А что там Думбия?

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