«Андерлехт» может отказаться от приобретения Буссуфа

Велика вероятность, что «Андерлехт» откажется от намерения приобрести полузащитника «Локомотива» Мубарака Буссуфа. Железнодорожники оценивают 30-летнего марокканца в 4 млн евро, однако руководству бельгийского клуба такая стоимость кажется завышенной. Поэтому «Андерлехт» планирует сделать ставку на 21-летнего Дениса Прата.



«Мне всегда нравился Буссуфа. – приводит Laatste Nieuws слова главного тренера «Андерлехта» Бесника Хаси. – Переговоры по нему были непростыми. Но в начале межсезонья мы рассчитывали на уход Прата, однако он все еще здесь. Мы не можем игнорировать такой талант».





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