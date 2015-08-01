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    Гасилин: «На базе «Шальке» меня встретили как родного»

    Чемпион Европы среди игроков до 17 лет и серебряный призер юношеского Euro U-19 Алексей Гасилин, который на правах аренды перешел из «Зенита» в «Шальке», рассказал о своих первых днях в стане нового клуба.

    «На базе меня встретили как родного. Бодо познакомил меня, кажется, со всем персоналом. Ну и, конечно, с командой. Сейчас я тренируюсь с «Шальке-II», эта команда играет в четвертом по силе дивизионе Германии. Главный тренер – Юрген Лугингер. Веселый мужик, но в то же время строгий – понимаю, что у него в кармане есть и кнут, и пряник. Сказал, что верит в меня и посоветовал отлепиться от переводчика и чаще говорить по-немецки».

    Гасилин перешел в «Шальке»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 06:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 августа 2015, 20:08

      удачи в шальке.

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