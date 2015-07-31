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    «Бомбардир» дарит подарки: день первый

    Как было обещано ранее, "Бомбардир" начинает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону была сувенирная подушка с логотипом туринского "Ювентуса". Редакция решила отдать ее пользователю с ником "bw17". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.

    А у нас остается еще шесть памятных вещей, среди которых и формы, и мячи, и шарфы. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!



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    31.07.2015 23:43
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 августа 2015, 13:00

      Скажите, а конкурс на очки который был он остался на Соккере?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      ilikeevb 1 августа 2015, 13:20

      Good!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      unseriously 1 августа 2015, 10:49

      Красавчег!!! От души, от сердца, епта))

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 1 августа 2015, 10:29

      ТАк не пойдет.А парню с именем РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК ничего не положено там?????????????

      0
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      Рейтинг: +84

      bw17 1 августа 2015, 10:13

      Всем еще раз огромное спасибо за поздравления!!!

      2
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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 1 августа 2015, 10:00

      лучше бы билеты на игру

      0
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      Рейтинг: +10

      Antonio120012 1 августа 2015, 09:46

      Для меня Ваш сайт является главным футбольным источником. Я захожу в день 7-8 раз к Вам, каждые сутки каждого месяца уже не счесть с какого года. Мне очень нравился Soccer.ru, и я надеюсь, что Бомбардир.ру станет отличной заменой и в чем-то даже преуспеет перед предыдущим проектом. Я и дальше намерен с интересом пребывать здесь! Спасибо! Хотелось бы какую-нибудь мелочушку получить в подарочек, пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +10

      kroos_39 1 августа 2015, 09:43

      Баварская была бы !! ))

      0
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      Рейтинг: +10

      kroos_39 1 августа 2015, 09:42

      Баварская была бы !

      0
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      Рейтинг: +10

      kroos_39 1 августа 2015, 09:41

      отлично !!!

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