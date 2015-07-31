«Бомбардир» дарит подарки: день первый

Как было обещано ранее, «Бомбардир» начинает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.



Сегодня на кону была сувенирная подушка с логотипом туринского «Ювентуса». Редакция решила отдать ее пользователю с ником «bw17». От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.



А у нас остается еще шесть памятных вещей, среди которых и формы, и мячи, и шарфы. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!







