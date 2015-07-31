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«Бомбардир» дарит подарки: день первый

31 июля 2015, 23:43
44

Как было обещано ранее, «Бомбардир» начинает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

Сегодня на кону была сувенирная подушка с логотипом туринского «Ювентуса». Редакция решила отдать ее пользователю с ником «bw17». От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.

А у нас остается еще шесть памятных вещей, среди которых и формы, и мячи, и шарфы. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!



Комментарии (44)
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СОКОЛ САРАТОВ
1438377345
ТЕПЕРЬ ВО СНЕ УВИДЕТЬ СМОЖЕТ ДЕЛЬ ПЬЕРО
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Зенит 2015
1438377453
А чё тут все расплакались? Ну подарили подушку да и ладно. Жаль что не Блосии или Синему коню. Блоссия рвала бы её зубами от обиды на весь окружающий мир, а конь бы приводил ей статистические данные и, при этом, плакал в неё, а не в кулачёк.
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МАРИНА ЗА СПАРТАК
1438379292
мои поздравления
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kupryaev
1438379550
первый пошел)
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kkomov
1438379732
че то как то бедненько - говорит об уровне сайта.
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bw17
1438384414
Всем привет! Неужели я выиграл??? Ааааа..))) ... до сих пор не могу поверить, ведь никогда в жизни ничего не выигрывал. В первую очередь хочется сказать огромное спасибо редакции за то, что выбрали именно меня. На самом деле случайно обратил внимание на новость о розыгрыше призов и не думал, что так просто смогу выиграть. Мое участие за данный приз было очевидно, т.к. уже почти 20 лет болею за Ювентус, с того самого последнего, выигранного Юве финала ЛЧ в Сезоне 95/96 у Аякса. Очень нравится сайт, уже много лет черпаю новости футбола именно с этого ресурса, пусть он теперь и называется иначе. Зарегистрировался относительно недавно. Очень хотелось высказываться по тем или иным событиям в Мире футбола. Есть много интересных мнений, много подписчиков, с кем с удовольствием можно подискутировать, а иногда даже поспорить. Кстати, всем подписчикам, кто поздравил меня с этой небольшой победой огромное спасибо. Кому не понравились мои те или иные комментарии, ничего личного, это моя точка зрения. Каждый здесь имеет возможность высказать свое мнение (в рамках приличия разумеется). Ну и на последок от себя хочу сказать, что выиграть может любой. Я не подставное лицо и не заядлый блоггер. Обычный читатель сайта (теперь уже bombardir.ru) который время от времени комментирует различные события и теперь уже выигрывает прикольные призы.. )) Связаться со мной можно по адресу bw17@bk.ru Всем спасибо и удачи!!!
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JOZEPPO MILANSKY
1438390437
я сразу подозревал что сайт го*но....последний раз тут..сосите бибу, соккер лучший!
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kuks0810
1438409366
Победителю - виват!!! Отличная подушечка!!!
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19element87
1438410257
Круто!!! От души поздравляю!!!
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bw17
1438413186
Всем еще раз огромное спасибо за поздравления!!!
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