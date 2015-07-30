Гомес надеется вернуться в сборную Германии

30-летний нападающий Марио Гомес, перешедший сегодня на правах аренды с правом выкупа из «Фиорентины» в «Бешикташ», считает, что успешное выступление за турецкий клуб поможет ему вернуться в сборную Германии и выступить на чемпионате Европы-2016, который пройдет во Франции.



«Я рад новому приключению. Моя единственная цель – хорошо выступать здесь, и я думаю, что могу это сделать. У «Бешикташа» одна из лучших армий болельщиков в мире, меня чудесно приняли. Выступая хорошо в «Бешикташе», я могу вернуться в состав сборной Германии к Евро-2016", - приводит слова Гомеса источник.



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