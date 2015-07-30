«Милан» сделает новое предложение по Витселю

Итальянский «Милан» продолжает искать пути приобретения полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Акселя Витселя, информирует «Чемпионат.ком». Новое предложение миланцев включит в себя сумму 25 миллионов евро, не учитывая бонусов. Разрешение увеличить стоимость трансфера дал лично президент красно-черных Сильвио Берлускони.





Ранее итальянцы заявили, что не намерены больше бороться за бельгийца, а «Зенит» дал понять, что не продаст игрока дешевле, чем за 100 миллионов евро. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!