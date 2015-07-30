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    «Милан» сделает новое предложение по Витселю

    Итальянский «Милан» продолжает искать пути приобретения полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Акселя Витселя, информирует «Чемпионат.ком». Новое предложение миланцев включит в себя сумму 25 миллионов евро, не учитывая бонусов. Разрешение увеличить стоимость трансфера дал лично президент красно-черных Сильвио Берлускони.
    Ранее итальянцы заявили, что не намерены больше бороться за бельгийца, а «Зенит» дал понять, что не продаст игрока дешевле, чем за 100 миллионов евро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 12:17
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +7

      Karim056oren. 31 июля 2015, 19:38

      Зенит Чемпион России!!!Газовик(Оренбург)Чемпион Лиги Чемпионов 17/18г. Газпром рулит!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      Юрий кинг 31 июля 2015, 13:25

      Зенит чемпион он знает что делает

      0
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      Рейтинг: +10

      volgatver 31 июля 2015, 11:52

      надо отдавать!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 22:56

      пошли бы они лесом!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 30 июля 2015, 22:07

      Итальяшки макаронники. Чё вы как французы за Мистрали? Вам сказано сто, значит сто! Тем более его за сорок покупали. Великий Зенит деньги на ветер, как ЦСКА, не пускает.

      0
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 30 июля 2015, 18:08

      За тридцать если Зенит не отдаст,можно забыть про него.

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      Рейтинг: +57

      Швайни 30 июля 2015, 18:06

      Да отдайте уже! Другого шанса не будет

      0
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      Рейтинг: +865

      ROIS 30 июля 2015, 17:55

      Что-то Витсель везде на расхват , а по итогу в Зените так и играет.

      0
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      Рейтинг: +26

      Coach Sam 30 июля 2015, 17:43

      да не стоит он столько , даже не смотря что сейчас "модно" в футболе больше денег тратить. Зениту все равно придется играть в лимите , а за эти деньги могли бы и несколько талантливых российских игроков прикупить !

      -1
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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 30 июля 2015, 17:24

      не уйдет

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