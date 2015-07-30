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    Пресс-секретарь Кураньи: «Зачем Кокорин выкладывает все фотографии дорогих машин?»

    Юрген Кнаппенбергер, пресс-секретарь бывшего нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи, поделился мнением, кому из российских игроков необходим консультант по работе со СМИ.


    «Мне кажется, что у многих русских ребят есть потенциал, который они не используют. Медийный потенциал. Я не раз слышал лестные отзывы об Александре Кокорине, причем от людей, никак не связанных друг с другом. Все в один голос говорят, что это очень милый, приятный в общении парень. Но каким знает Кокорина общественность? В прессе он предстает однозначно негативным персонажем.

    Определенную роль сыграли социальные сети. Зачем выкладывать все эти фотографии дорогих машин и хвастаться, с какой скоростью ты гоняешь по улицам Москвы? Какую цель он преследует? Возможно, кто-то и посчитал, что это круто: несколько девочек и болельщиков. Но в целом подобное поведение только вредит имиджу. «О боже, типичный футболист…», - вот как отреагируют большинство людей, взглянув на подборку фотографий.

    А ведь на твою страничку вполне может заглянуть менеджер какого-нибудь европейского клуба. Посмотрит и подумает: «А нам вообще нужен футболист с таким имиджем и интересами?». Ничего страшного, если в твоем инстаграме промелькнула фотография хорошей машины. Но только в том случае, если остальные 20 фоток посвящены непосредственно футболу.

    Я убежден, что при определенной работе можно было бы создать Кокорину позитивный имидж. Причем этот имидж не будет обманом. Если человек хорошо играет в футбол и при этом еще и милый парень, то ему не так уж и сложно помочь. А вот если игрок ведет себя как придурок, да еще и играть не умеет – ему не поможет ни один пресс-атташе в мире» - рассказал Кнаппенбергер «Советскому спорту».
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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 12:01
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 23:02

      каков клуб - таков и игрок.
      таков и имидж.

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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 30 июля 2015, 19:05

      Одни завистники собрались,как по мне он сделал все грамотно,выбил себе нереальный контракт в 21 год и теперь ему практически на все [ Соблюдайте правила],и вертел он ваше мнение.Уверен будь вы на его месте,многие поступали бы также,если не все.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 30 июля 2015, 18:00

      просто он подрабатывает дилером в автосалоне.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 июля 2015, 17:01

      ну если у нас платят за такой футбол по 5 млн,зачем ему вообще нужно знать,что о нем думают,срать он хотел на. ваше мнение!

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      Рейтинг: +42

      firewing 30 июля 2015, 16:39

      Денег много, мозгов мало - почему чаще всего у нас?

      0
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      Рейтинг: +14

      Viola 30 июля 2015, 16:09

      "ведёт себя , как придурок, да ещё и играть не умеет..." красава!!!!! :)))))

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 30 июля 2015, 15:50

      С Мамаевым и в сауне с б...ми вот это действительно пзц, а с машинами это так

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      Рейтинг: +5

      antoniooo 30 июля 2015, 15:33

      По факту говорит

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 30 июля 2015, 14:59

      а чем ему еще заниматься?Футбол играть не умеет!!!!!Денег море!Надо же чем заниматься по жизни.

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      Рейтинг: +15

      Maximilian Sinigr 30 июля 2015, 14:33

      Кнаппенбергер не может понять, что футбол для Кокорина и многих других российских игроков - это не страсть, это профессия.
      Потому что 5 млн евро в год... Ну блин, даже Буффон меньше зарабатывает)

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