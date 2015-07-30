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    Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Аль-Иттихад»

    Полузащитник Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Аль-Иттихад». Футболист имеет на руках зхаманчивое предложение из Саудовской Аравии и провёл встречу с представителями клуба.

    Боатенг склоняется к подписанию контракта с «Аль-Иттихадом», но хочет взять время для размышлений. Игрок все ещё числится в «Шальке», но в конце прошлого сезона был освобожден от тренировок с командой и может выбирать себе новый клуб самостоятельно.
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    Источник: Skysports

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    30.07.2015 06:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 августа 2015, 19:48

      вот там ему самое место с такой дисциплиной.не в бундеслиге.

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 августа 2015, 17:41

      Два "друга" встретятся...

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      Рейтинг: +10

      kroos_39 30 июля 2015, 10:50

      Туда уже перешел Мунтари , а на ЧМ у них произошел конфликт , не думаю что он туда перейдет !

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