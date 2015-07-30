Полузащитник Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Аль-Иттихад». Футболист имеет на руках зхаманчивое предложение из Саудовской Аравии и провeл встречу с представителями клуба.



Боатенг склоняется к подписанию контракта с «Аль-Иттихадом», но хочет взять время для размышлений. Игрок все ещe числится в «Шальке», но в конце прошлого сезона был освобожден от тренировок с командой и может выбирать себе новый клуб самостоятельно.