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    Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Аль-Иттихад»

    Полузащитник Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Аль-Иттихад». Футболист имеет на руках зхаманчивое предложение из Саудовской Аравии и провeл встречу с представителями клуба.

    Боатенг склоняется к подписанию контракта с «Аль-Иттихадом», но хочет взять время для размышлений. Игрок все ещe числится в «Шальке», но в конце прошлого сезона был освобожден от тренировок с командой и может выбирать себе новый клуб самостоятельно.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Skysports

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    30.07.2015 06:24
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    Комментарии (4)
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    kroos_39
    1438242640
    Туда уже перешел Мунтари , а на ЧМ у них произошел конфликт , не думаю что он туда перейдет !
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    nahan
    1438440115
    Два "друга" встретятся...
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    Die Roten
    1438620525
    вот там ему самое место с такой дисциплиной.не в бундеслиге.
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    ologreds
    1694997516
    numo437186
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