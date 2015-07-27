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    Карпин: «Футбол сегодня был в Армавире - футбол в Краснодаре меня не волнует»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:0). Карпин отметил, что не хотел вчера поехать в Краснодар на матч РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился минимальной победой красно-белых:

    «Начну с позитивного – мы опять сыграли на ноль. Работы непочатый край с точки зрения организации игры, особенно в атаке. Надо приводить к общему знаменателю физподготовку игроков – у нас каждый матч отпадает по пять человек. Ребята молодцы, на жилах стараются, добиваются результата. Подготовки к сезону не было, так что 0:0 – это удовлетворительный результат.

    Мне приятно, что пришло столько народу. Для Армавира это праздник. Поздравляю всех, что взяли очко. Чудес в футболе не бывает, но - четыре матча без пропущенных голов.

    Хотелось ли мне вчера поехать в Краснодар? Нет. Футбол был сегодня здесь, а футбол в Краснодаре меня не волнует», - передает слова Карпина "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 20:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:37

      Волера в своем репертуаре...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 28 июля 2015, 06:26

      Валера обиженку что ли включил???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 05:40

      работай-победишь!

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 27 июля 2015, 23:46

      из всего спартака Валерика интересуют только 250 федуновских ляма!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 22:21

      Правильно, надеюсь, он в "Спартаке" больше не появится НИКОГДА!

      0
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 27 июля 2015, 21:58

      Автору статьи нужно подтянуть культуру речи...

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 27 июля 2015, 21:55

      п до рмон

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      Рейтинг: +10

      maximka7 27 июля 2015, 21:12

      молодец валерка!!!!!

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      Рейтинг: +1423

      Parham 27 июля 2015, 20:48

      Мистер ИКС!! Ты заставляешь на на ничейки ставить в твоих матчах!!!

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