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    • Кавазашвили: «Сильнейшей командой России через 3-4 года будет «Спартак»

    Кавазашвили: «Сильнейшей командой России через 3-4 года будет «Спартак»

    Именитый советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился мыслями о московском «Спартаке» после воскресного матча команды в рамках второго тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
    «Дмитрий Аленичев возвращает спартаковский дух, который был потерян в последние годы. Второе – он воссоздает «Спартак» из своих воспитанников, что очень важно. Через три-четыре года «Спартак» будет сильнейшей командой России. Возвращение спартаковского духа означает возвращение клуба к истокам. «Спартак» будет представлять основу для сборной России. Огромную роль сыграют в данном случае Дмитрий Аленичев, Сергей Родионов и другие. Очень надеюсь на то, что «Спартак» вернет свою комбинационную игру. Матч с «Краснодаром» показал, что «Спартак» начал стремиться к бесковско-романцевской игре. Это очень радует», – сказал ветеран отечественного футбола «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 00:04
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    Комментарии (81)
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    почемучка
    1438017241
    33 очка... история... спартаковский дух.... Валера верим!!!
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    Павлюченко 13
    1438065385
    Спартак Аленичева не отличается от Спартака Карпина, странно, что в этом Спартаке видят какой-то чемпионский путь...
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    Krasnodar 123
    1438077437
    А почему через 3-4 года если сегодня уже стремление к бесковско-романцевской игре есть? И матч с Краснодаром лишь показал, что Краснодар к сезону не готов, игра его сегодня бледная тень настоящего Краснодара. Тут вопросы к игрокам Краснодара и его тренерскому штабу.
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    cergei1971
    1438085062
    Фантазер однако!Мечтатель!!!!А еще через десят лет Спартак выиграет лигу чемпионов!!!Забил добавить!!!Мечтатель!!Надо настоящим жить!!!Милый человек
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    Старый Провинциал
    1438086660
    И тут Остапо понесло... (С) Нью-Тушино какое-то;))
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    feel_this_sheet
    1438088203
    ну хрен знает как там будет, но за то что в составе проскакивает иногда молодежь - респект
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    severnyj84
    1438096077
    Чем больше этого спартаковского старомодного зловонья, тем спартак слабее.
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    zeni
    1438100823
    Ни когда не быть..АМИНЬ!!
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    the rw
    1438289150
    Ясный красный , всё будет Спартак !!!
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    ologreds
    1694997536
    numo436877
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