Видеотрансляция матча «Рубин» - «Амкар» на «Бомбардире»

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«Рубин» и «Амкар» проиграли первые встречи чемпионата с одинаковым счетом 0:1. В матче в Казани у обеих команд будет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.
У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Амкар». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!
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