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    Видеотрансляция матча «Рубин» - «Амкар» на «Бомбардире»

    «Рубин» и «Амкар» проиграли первые встречи чемпионата с одинаковым счетом 0:1. В матче в Казани у обеих команд будет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Амкар». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 07:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      walk 26 июля 2015, 11:53

      дорого просите за он-лайн,однако

      0
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      Рейтинг: +54

      hansa1 26 июля 2015, 10:31

      начинал Биляш оптимистично, но прошлая игра словно откинула на год назад, во времена туркменбаши))

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июля 2015, 08:50

      Удачи Рубин!

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