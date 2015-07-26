Видеотрансляция матча «Рубин» - «Амкар» на «Бомбардире»

«Рубин» и «Амкар» проиграли первые встречи чемпионата с одинаковым счетом 0:1. В матче в Казани у обеих команд будет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

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