Буссуфа будет получать в «Андерлехте» 2 млн евро в год

Стали известны подробности контракта полузащитника «Локомотива» Мубарака Буссуфа с «Андерлехтом». 30-летний марокканец будет получать в бельгийском клубе 2 млн евро в год.



Ранее сообщалось, что Буссуфа подпишет контракт с «Андерлехтом» сроком на один год с возможностью продления. «Локомотив» рассчитывает выручить от продажи хавбека около четырех миллионов евро.

Напомним, игрок уже выступал за бельгийский клуб с 2006 по 2011 год.