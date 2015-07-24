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  • Виллаш-Боаш:«Наша задача в Лиге чемпионов – попасть в Лигу Европы»

Виллаш-Боаш:«Наша задача в Лиге чемпионов – попасть в Лигу Европы»

24 июля 2015, 12:19
41

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о отношении к лимиту на легионеров. Португалец уверен, что лимит не поможет команде успешно выступить в еврокубках.

«Не очень просто готовить команду, когда за неделю до старта нет ограничений, а потом они появляются. Лимит — это плохо, это худшее решение, и совершенно точно он никак не поможет «Зениту» с учетом наших амбиций в Европе. Сейчас все сложилось так, что наша задача в Лиге чемпионов — попасть в Лигу Европы, отобраться туда после группового этапа.
Алексей Миллер выражает отношение к лимиту, исходя из своего опыта работы в футболе, я полагаюсь на свой опыт. Понятно, что у него больше сил, больше возможностей, но я буду продолжать стоять на своем. Лимит должен быть отменен, поскольку если его смогли принять за неделю, то и отменить его можно мгновенно.
С ноября мы планировали новую компанию в Лиге чемпионов, у нас были цели и задачи, я убедил топ-игроков приехать сюда, а теперь с новыми ограничениями вынужден буду обращать внимание на других футболистов, на российских игроков, которые не всегда доступны и могут стоить дороже. Я уже много говорил о лимите и могу повторить, что лимит — это не лучшее решение, которое никому не поможет», - приводит слова Виллаша-Боаша официальный сайт «Зенита».
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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (41)
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Serjoga
1437730866
У Боаша мнение, что российский футболист-это уже второсортный товар! Ну если ты ТРЕНЕР (с большой буквы,каким себя считаешь), то работай с тем составом который у тебя есть и ТРЕНИРУЙ их,а не кричи: "Купите мне Месси, Роналду... и я выиграю лигу чемпионов!" Накупив МИРОВЫХ ГРАНДОВ титулы может завоевать и Гаджиев, и Аленичев, и с 10-ток тренеров ФНЛ! Боаш РАСПИСАЛСЯ в своем бессилии!
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JERRALDIN0
1437732105
кроме Зенита не кто не ноет с этим лимитом, немощи
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Chuyskiy Spartanec
1437733149
Чморнул!
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dima090887
1437734759
Вот такой тренер... Деньги получать-он первый. а с нашими работать не хочет-на всё готовое хочет!
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Hasselby
1437735457
странные люди тут отписавшиеся. Еще месяц назад каждый из Вас кричал о том, что лимит зло, о заоблачных зарплатах и трансферной стоимости отечественных деревьев. А как только лимит приняли, все Вы с тем же самым рвением кричите о Боаше, и его якобы немощности. Когда он слово в слово повторяет все Ваши слова... да Вы двуличны господа
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Bacardi Black
1437737545
Тот кто пишет " В Лч футболистов можно выпускать сколько угодно"- просто конченные.. Т.е. условные топ игроки будут сидеть на лавке в ЧР весь сезон,когда играют Юсуповы и дзюбы чтобы потом сыграть пару матчей в лч??! Просто страна дегенератов
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bloodhound
1437738800
Прямо на "зенит-арене" золотыми буквами выгравировать надо)))) золотые слова
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Miha
1437739297
По Зениту этот лимит ударил больше всех. У Питера были кое какие планы на эту ЛЧ при не плохом усилении, а теперь о Мутиньо и прочих можно забыть☝️
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AlexanderP622
1437745608
Виллаш-Боуш без Вас разберутся. Ваши пустые слова никому не интересны.
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Freddy_99
1437746426
Никогда никому никакие лимиты не помогали... Да собственно и цель этого лимита явно не футбольная...
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