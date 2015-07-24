Виллаш-Боаш:«Наша задача в Лиге чемпионов – попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о отношении к лимиту на легионеров. Португалец уверен, что лимит не поможет команде успешно выступить в еврокубках.





«Не очень просто готовить команду, когда за неделю до старта нет ограничений, а потом они появляются. Лимит — это плохо, это худшее решение, и совершенно точно он никак не поможет «Зениту» с учетом наших амбиций в Европе. Сейчас все сложилось так, что наша задача в Лиге чемпионов — попасть в Лигу Европы, отобраться туда после группового этапа.

Алексей Миллер выражает отношение к лимиту, исходя из своего опыта работы в футболе, я полагаюсь на свой опыт. Понятно, что у него больше сил, больше возможностей, но я буду продолжать стоять на своем. Лимит должен быть отменен, поскольку если его смогли принять за неделю, то и отменить его можно мгновенно.

С ноября мы планировали новую компанию в Лиге чемпионов, у нас были цели и задачи, я убедил топ-игроков приехать сюда, а теперь с новыми ограничениями вынужден буду обращать внимание на других футболистов, на российских игроков, которые не всегда доступны и могут стоить дороже. Я уже много говорил о лимите и могу повторить, что лимит — это не лучшее решение, которое никому не поможет», - приводит слова Виллаша-Боаша официальный сайт «Зенита».